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Как родственникам получить удостоверение неврученной награды ветерана?
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Как родственникам получить удостоверение неврученной награды ветерана? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Удостоверения к неврученным наградам могут быть переданы для хранения членам семьи и иным близким родственникам, к которым относятся супруг (супруга), отец, мать, дети, а также братья и сестры, бабушка, дедушка и внуки героя.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на пресс-службу ОНФ, выяснить информацию о наличии неврученной госнаграды у родственника можно на портале «Память народа».
Для получения недостающих сведений или их уточнения следует подать запрос в Центральный архив Минобороны РФ. Заявление о выдаче удостоверения к госнаграде можно подать на имя начальника Главного управления кадров ведомства. Перечень документов, прилагаемых к нему, размещен на официальном сайте министерства.
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