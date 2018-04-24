Как родственникам получить удостоверение неврученной награды ветерана?

Удостоверения к неврученным наградам могут быть переданы для хранения членам семьи и иным близким родственникам, к которым относятся супруг (супруга), отец, мать, дети, а также братья и сестры, бабушка, дедушка и внуки героя.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на пресс-службу ОНФ, выяснить информацию о наличии неврученной госнаграды у родственника можно на портале «Память народа».