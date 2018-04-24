Участница шоу «Песни» экстренно госпитализирована

Летом прошлого года стало известно, что Максим Фадеев и рэпер Тимати готовят проект, который будет диктовать новые правила отечественным звездам. Этой зимой на канале ТНТ стартовало шоу «Песни». Участники телепроекта борются за контракт с музыкальным лейблом и главный приз в размере 5 миллионов рублей. Как известно, продюсеры владеют двумя известными лейблами MALFA и Black Star.

Сегодня стало известно, что одна из участниц шоу была экстренно госпитализирована. Во время очередных съемок реалити Евгения Майер получила травму головы. Девушка разминалась перед тренировкой и на нее налетел оператор с камерой в руках, который в этот момент отходил назад. В результате она сильно ударилась о тяжелую камеру затылком. Другие участники шоу приложили лед к голове представительнице команды Фадеева, пока ждали приезда скорой помощи.

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Майер осмотрели врачи и увезли в больницу с подозрением на сотрясение. Подробностей о состоянии девушки пока нет, сообщает портал Super. Напомним, что Евгении 25 года. Она с детства занимается вокалом и участвует в музыкальных конкурсах. Подопечная Фадеева три раза была замужем, а сейчас воспитывает маленькую дочь. Также Майер является дизайнером собственного бренда одежды.