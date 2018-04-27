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«Никто не застрахован»: Максим Фадеев рассказал о травме своей подопечной
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«Никто не застрахован»: Максим Фадеев рассказал о травме своей подопечной 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известный продюсер Максим Фадеев, являющийся членом жюри популярного музыкального шоу «Песни», рассказал о состоянии своей подопечной, получившей травму на съемках программы. По словам мужчины, повреждения не такие и сильные, и волноваться за нее не стоит.
Композитор, автор-исполнитель и продюсер отреагировал на сообщения некоторых СМИ о том, что одна из его подопечных, попавших в команду продюсера на шоу «Песни», получила серьезную травму головы, ударившись о камеру, и попала в больницу. Фадеев через свой аккаунт в Инстаграме попросил поклонников не волноваться за здоровье Евгении Майер и отметил, что с девушкой уже все в порядке. «Нет никакого сотрясения — только ушиб. Она продолжает жить в башне со всеми участниками и уже чувствует себя гораздо лучше. К сожалению, на съёмках, да и в жизни никто от подобных ситуаций не застрахован»
Подписчики Фадеева по-разному отреагировали на это сообщение. Одни из них не совсем поверили словам продюсера, ссылаясь на видео с инцидентом, которое попало в сеть. Другие принялись обсуждать поведение конкурсантки, заявляя, что она получила по заслугам. А третьи просто пожелали Евгении скорейшего выздоровления. «Пусть поправляется» «Это все рабочие моменты, без этого никак» «Оператору надо в глаз дать» «Очень надеюсь что оператора не уволят после этого» «Надеюсь что ни с кем подобная ситуация не произойдёт» «Женю очень жаль, там реально был очень сильный удар» Кстати, сам Фадеев пообещал всем неравнодушным Интернет-пользователям, что ко всем участникам шоу теперь будет повышенное внимание, чтобы подобного не повторялось. По словам Фадеева, контролировать все это мужчина будет лично.
А не так давно Фадеев удивил необычным заявлением, которое для большей части интернет-пользователей стало открытием. Музыкант рассказал, что отправившись на работу на такси, не смог послушать радио, так как это, как заверил водитель, запрещено. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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