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Максим Фадеев рассказал о своей команде на шоу «Песни на ТНТ»
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Максим Фадеев рассказал о своей команде на шоу «Песни на ТНТ» 

Russianshowbiz.info 36 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в Инстаграме отрывки видео со всеми участниками своей команды и подробно рассказал, почему каждый из них — настоящая звезда.
Фадеев отметил, что Максим Свобода самостоятельно написал текст для песни, а благодаря тому, что выступление ставил один из сильнейших хореографов, номер получился очень стильным. Номер Кристины Кошелевой и Руслана Кримлидиса продюсер признал полностью готовым для съемок клипа, певца Хабиба назвал «давно своим» для зрителя.
Олег Майами и певица Soufee смогли представить свою версию известной песни «Если ты со мной». Кроме того, Фадеев похвалил выступление Родиона Толочкина, Евгении Майер, Дианы Видякиной и Тима Гринберга, сказав, что их зажигательный номер «порвал всех» в этот вечер.
"В Apple Music уже доступны все треки с сегодняшнего концерта в студийной версии!" — отметил продюсер и попросил зрителей написать, какое выступление запомнилось им больше всего и почему.
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