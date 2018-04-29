Максим Фадеев рассказал о своей команде на шоу «Песни на ТНТ»

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в Инстаграме отрывки видео со всеми участниками своей команды и подробно рассказал, почему каждый из них — настоящая звезда.

Фадеев отметил, что Максим Свобода самостоятельно написал текст для песни, а благодаря тому, что выступление ставил один из сильнейших хореографов, номер получился очень стильным. Номер Кристины Кошелевой и Руслана Кримлидиса продюсер признал полностью готовым для съемок клипа, певца Хабиба назвал «давно своим» для зрителя.

Олег Майами и певица Soufee смогли представить свою версию известной песни «Если ты со мной». Кроме того, Фадеев похвалил выступление Родиона Толочкина, Евгении Майер, Дианы Видякиной и Тима Гринберга, сказав, что их зажигательный номер «порвал всех» в этот вечер.