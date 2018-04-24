Более 210 тыс. жителей Костромы получат льготы при покупке лекарств и продуктов

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Свыше 210 тыс. жителей Костромской области смогут покупать лекарства, продукты и бытовые товары по льготной цене в рамках стартовавшего в регионе социального проекта «Забота». Его участниками станут пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и другие категории граждан, рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Проект «Забота» разработали совместно областным правительством и предпринимателями по поручению губернатора Сергея Ситникова . Основным партнером стал Сбербанк , а сами социальные карты обслуживаются в рамках национальной платежной системы «Мир». «То есть это не дисконтная карта, а по сути банковская, на нее можно получать пенсии и социальный выплаты», — отметили в пресс-службе.

"В Костромской области стартовал социальный проект «Забота». Его участниками станут порядка 210 тыс. пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей, ветеранов боевых действий. А также жители региона, перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации. По карте «Забота» они смогут получать скидки от 3 до 10% в аптеках, ряде торговых точек", — сказали в пресс-службе.