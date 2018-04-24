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Более 210 тыс. жителей Костромы получат льготы при покупке лекарств и продуктов
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Более 210 тыс. жителей Костромы получат льготы при покупке лекарств и продуктов 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Свыше 210 тыс. жителей Костромской области смогут покупать лекарства, продукты и бытовые товары по льготной цене в рамках стартовавшего в регионе социального проекта «Забота». Его участниками станут пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и другие категории граждан, рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.
Проект «Забота» разработали совместно областным правительством и предпринимателями по поручению губернатора Сергея Ситникова. Основным партнером стал Сбербанк, а сами социальные карты обслуживаются в рамках национальной платежной системы «Мир». «То есть это не дисконтная карта, а по сути банковская, на нее можно получать пенсии и социальный выплаты», — отметили в пресс-службе.
"В Костромской области стартовал социальный проект «Забота». Его участниками станут порядка 210 тыс. пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей, ветеранов боевых действий. А также жители региона, перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации. По карте «Забота» они смогут получать скидки от 3 до 10% в аптеках, ряде торговых точек", — сказали в пресс-службе.
Уже около 10 аптек и магазинов, которые имеют более 30 филиалов в Костроме, начали предоставлять льготы жителям. «В планах — расширить географию проекта и задействовать в нем не менее 500 торговых точек во всех районах области», — уточнил собеседник агентства.
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