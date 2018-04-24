«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» подключили 150 жителей Кубани и Адыгеи

С начала текущего года более 150 семей Кубани и Адыгеи выбрали услугу «Видеонаблюдение» от «Ростелекома», чтобы удалённо наблюдать за происходящим в своей квартире или доме.

Сервис дает возможность удаленно присматривать за детьми, пожилыми родителями и даже домашними животными, а также контролировать ход ремонтных работ в квартире, безопасность жилья во время отпуска или командировки.

Следить за событиями можно через специальное мобильное приложение «Умный дом». Оно доступно на всех смартфонах и планшетах и позволяет получать уведомления о любых изменениях: движение в кадре, посторонние звуки, перекрытие обзора или отключение камеры. Изображение транслируется в режиме реального времени, а записи хранятся в облаке течение семи дней, их можно просматривать в любой удобный момент. С помощью приложения можно сделать скриншот, сохранить или скачать видео.

Ирина Косарева , заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом: «Приобрести видеокамеру просто. Достаточно оформить покупку на портале „Умного дома“, и курьер бесплатно доставит оборудование. Установка предельно проста и занимает считаные минуты. Отмечу, что „Видеонаблюдением“ могут воспользоваться не только абоненты „Ростелекома“, но и клиенты других провайдеров. Главное условие — наличие доступа в интернет».

Приобрести оборудование можно за полную стоимость или в рассрочку. Пользование услугой будет бесплатным первые 12 или 24 месяца, в зависимости от выбранного варианта оплаты. Более подробную информацию об этой и других услугах, актуальных акциях и тарифных планах можно по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, на сайте компании или в центрах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».