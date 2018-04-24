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Из новосибирских магазинов начали пропадать фирменные хлебные отделы
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Из новосибирских магазинов начали пропадать фирменные хлебные отделы 

ngs.ru 57 минут назад
Фото: ngs.ru
В новосибирских магазинах торгового холдинга «Сибирский Гигант» полностью прекратили работу фирменные отделы бренда Bonape — от некогда самой крупной сети по торговле свежим хлебом на сегодняшний день остался один магазин.
Как пояснили корреспонденту НГС в «Сибирском Гиганте», фирменные отделы Bonape прекратили работу в торговых точках холдинга, «сотрудничество с этим поставщиком перешло в другую форму».
По словам генерального директора «Сибирского Гиганта» Александра Егорова, если раньше продукцией Bonape торговали сотрудники, нанятые предприятием-производителем (компанией «Восход-Бейкер»), то сейчас полуфабрикаты и готовый хлеб этой компании продаются в супермаркете вместе с другими хлебобулочными изделиями.
Bonape — специальный бренд, созданный в 2007 году новосибирской компанией «Восход-Бейкер» для своей фирменной розницы. Отделы под этим названием должны были торговать свежим хлебом, полуфабрикаты для которого централизованно производил бы «Восход-Бейкер». В период наибольшего развития оборудованные печами точки Bonape можно было встретить в большинстве крупных супермаркетов и торговых комплексов. В 2015 году компания начала развивать сеть уличных павильонов. Через год, впрочем, выяснилось, что часть уже открытых павильонов установлены, по мнению властей, незаконно.
Сейчас, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает только один магазин Bonape на улице Гоголя. Данных о фирменных отделах или уличных павильонах под таким названием в базе 2ГИС нет.
В новосибирских магазинах конкуренция пекарен в последнее время только растёт: в том же «Мегасе», который входит в холдинг «Сибирский Гигант», кроме традиционного хлеба пекут ещё и узбекские и грузинские лепёшки в тандыре. Собственные отделы с горячим хлебом есть в магазинах сетей «Мария-Ра», «Ярче!» и других.
О том, как определить качество хлеба, совсем недавно писал портал НГС. АФИША в материале «Какая-то ватная субстанция».
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