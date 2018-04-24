УК из Солнечногорского района устранила нарушения при управлении жилым домом

По предписанию Госжилинспекции Московской области управляющая компания из Солнечногорского района устранила нарушения правил предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Госжилинспекция Московской области провела внеплановую документарную проверку после обращений жителей многоквартирного дома №5 в деревне Ожогино Солнечногорского района. В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом №5 в деревне Ожогино — отсутствие обязательного договора энергоснабжения на поставку коммунального ресурса.

«Государственные жилищные инспекторы выдали соответствующее предписание, тем самым обязали управляющую компанию ООО «ГУЖФ» устранить нарушения путем обязательного заключения договора электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией в отношении вышеупомянутого многоквартирного дома», — сообщил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков

По итогам контрольной проверки установлено, что предписание надзорного органа исполнено в полном объеме и в установленные сроки, добавил он.