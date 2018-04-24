Ещё
УК из Солнечногорского района устранила нарушения при управлении жилым домом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

УК из Солнечногорского района устранила нарушения при управлении жилым домом 

РИАМО 58 минут назад
По предписанию Госжилинспекции Московской области управляющая компания из Солнечногорского района устранила нарушения правил предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
Госжилинспекция Московской области провела внеплановую документарную проверку после обращений жителей многоквартирного дома №5 в деревне Ожогино Солнечногорского района. В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом №5 в деревне Ожогино — отсутствие обязательного договора энергоснабжения на поставку коммунального ресурса.
«Государственные жилищные инспекторы выдали соответствующее предписание, тем самым обязали управляющую компанию ООО «ГУЖФ» устранить нарушения путем обязательного заключения договора электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией в отношении вышеупомянутого многоквартирного дома», — сообщил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.
По итогам контрольной проверки установлено, что предписание надзорного органа исполнено в полном объеме и в установленные сроки, добавил он.
РИАМО: последние новости
Собянин и президент РАН подписали соглашение о сотрудничестве Мэр Москвы поздравил сотрудников библиотеки имени Волошина со 100‑летием Соглашение о социальном партнерстве подписали в Раменском районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду180
Зачем Понаровская вернулась в Россию21
Королева красоты оказалась водителем бандитов37
Скончался Геннадий Леонов8
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы17
Видео
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
05:15
На Пугачеву подали в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение