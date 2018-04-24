Суд оштрафовал компанию на 36,4 млн рублей за незаконное недропользование в Рузе

Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску Минэкологии Подмосковья к ООО «Строй Маркет», которое незаконно добывало пескогравийную смесь вблизи деревни Аннино Рузского городского округа Московской области. Ведомство обратилось в суд с заявлением о взыскании ущерба, нанесенного недрам, сообщает пресс-служба министерства.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган , рассчитанный ущерб недрам от незаконной добычи составил 36,4 млн руб. Теперь, по решению суда, обществу предстоит возместить этот ущерб.

В ходе проверки инспекторы эконадзора установили, что общество добывало полезные ископаемые по договору с ООО «Рузский РСК», не имея лицензии на данный вид деятельности. В результате маркшейдерских и лабораторных исследований выяснилось, что нарушитель добыл свыше 200 тыс. тонн песчано-гравийной смеси, площадь нарушенных земель составила почти 4,5 гектара. За это ООО было привлечено к административной ответственности.