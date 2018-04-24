Ещё
Суд оштрафовал компанию на 36,4 млн рублей за незаконное недропользование в Рузе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня

Суд оштрафовал компанию на 36,4 млн рублей за незаконное недропользование в Рузе 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску Минэкологии Подмосковья к ООО «Строй Маркет», которое незаконно добывало пескогравийную смесь вблизи деревни Аннино Рузского городского округа Московской области. Ведомство обратилось в суд с заявлением о взыскании ущерба, нанесенного недрам, сообщает пресс-служба министерства.
Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, рассчитанный ущерб недрам от незаконной добычи составил 36,4 млн руб. Теперь, по решению суда, обществу предстоит возместить этот ущерб.
В ходе проверки инспекторы эконадзора установили, что общество добывало полезные ископаемые по договору с ООО «Рузский РСК», не имея лицензии на данный вид деятельности. В результате маркшейдерских и лабораторных исследований выяснилось, что нарушитель добыл свыше 200 тыс. тонн песчано-гравийной смеси, площадь нарушенных земель составила почти 4,5 гектара. За это ООО было привлечено к административной ответственности.
Rambler News Service: последние новости
Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве банка «Югра» на 31 мая Израиль пообещал военный ответ в случае использования Сирией российских С-300 «Норникель» исключил Дерипаску из списка кандидатов в совет директоров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ397
Совет Европы пригрозил наказать Россию275
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии35
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»90
«Газпром» готов «добить Украину»69
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение