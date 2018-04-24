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Евгений Первышов рассказал о структуре будущего медицинского кластера под Краснодаром
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Евгений Первышов рассказал о структуре будущего медицинского кластера под Краснодаром 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 апр. — Новая Кубань. Как писала «НК» ранее, в районе поселков Знаменского и Новознаменского городские власти предложили создать медицинский кластер. Эту инициативу во время пресс-брифинга прокомментировал Евгений Первышов. Он подчеркнул, что это очень интересный и амбициозный проект, который может заинтересовать федеральные компании и ведомства. Об этом, по словам мэра, уже шла речь во время Российского инвестиционного форума в Сочи.
Как сообщил градоначальник, на территории 50 га планируется разместить как минимум три современные больницы — Скорой медицинской помощи, онкологический и туберкулезный диспансеры. Еще одно направление — это вынос первой городской больницы, которая сейчас находится в центре города на ул. Красной.
— По переносу данной больницы в настоящее время рассматривается несколько вариантов, это один из них. Но если мы говорим о создании единого медицинского кластера, то это выглядит вполне логично, — сказал Первышов.
Кроме того, в связи с созданием такого крупного кластера городские власти задумались над усовершенствованием транспортной инфраструктуры в этом районе.
— Сегодня мы занимаемся разработкой трассы, которую будет необходимо в дальнейшем строить: с ул. Восточно-Кругликовской через ул. Тихорецкую на ул. Богатырскую с выходом на М-4 «Дон». Это будет комфортная, широкая магистраль. В ближайшей перспективе мы планируем приступить к проектированию и строительству этой дороги. Это повысит транспортную доступность территории, о которой мы говорим, — подчеркнул Первышов.
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