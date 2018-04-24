Первые приготовления к 9 мая увидели ростовчане

Праздничное оформление Ростова к майским шествиям и гуляниям набирает обороты. В социальных сетях Ростова выложили фото первого баннера, на Театральной площади. Первый небоскреб Ростова, здание бывшего Атомкотломаша украсили праздничным полотнищем на тему ВОВ.

Традиция украшать это здание тянется со времен СССР, по слухам, в первые годы после постройки там висел огромный портрет Брежнева. Это и до сих пор одно из самых высоких зданий города, а так как его фасад обращен в сторону Театральной площади, украшают его на каждый городской праздник.

Власти Ростова потратят 4 млн рублей на оформление города к празднованию 73-ей годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Баннеры и флагштоки появятся на мемориальном комплексе «Воинам освободителям», композиции «Мать и Дитя», ул. Большая Садовая, площади Советов. Украсят и центральный вход в парк им. М. Горького, а также въезды в город.