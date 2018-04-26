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Защита обжаловала арест устроившего поножовщину в школе Стерлитамака
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Защита обжаловала арест устроившего поножовщину в школе Стерлитамака 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
Защита подростка, напавшего на учительницу и одноклассников в школе №1 в Стерлитамаке, обжаловала его арест. Об этом сообщил RT адвокат арестованного Сергей Чирков.
Он сообщил, что подал апелляцию в республиканский Верховный суд. По словам Чиркова, он хочет добиться для подзащитного освобождения из под стражи и перевода под домашний ареста. Также адвокат сообщил, что подросток нуждается в медицинской помощи.
«Раньше его лечением занимались родители — показывали его врачам и следили за его состоянием. Сейчас он этого лишён, начались проблемы — головные боли, кровотечения из носа, обострилась аллергия, как это обычно весной бывает. В СИЗО сидит слабослышащий подросток с особенностями развития, из коррекционного класса. И медикаменты, и осмотры ему необходимы и положены. Ему надо наблюдаться у невропатолога, аллерголога и других узких специалистов», — сказал адвокат.
18 апреля подросток в школе Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар. По данному факту было возбуждено два уголовных дела.
20 апреля суд арестовал 17-летнего подростка.
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