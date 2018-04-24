Ещё
Городской молодежный Форум «Время выбрало нас» пройдет в Дзержинске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Городской молодежный Форум «Время выбрало нас» пройдет в Дзержинске 

Нижегородская правда 59 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Место проведения мероприятия — лесной массив микрорайона Западный. Начало в 14.00.
Организаторы форума — Дворец детского творчества и городской Совет старшеклассников «Искра» при поддержке департамента образования администрации Дзержинска.
В рамках форума будут подведены итоги года, награждены лидеры городского Совета старшеклассников «Искра». Кроме того, в рамках форума будет организован квест «Комсомольский проспект».
Участниками квеста станут юноши и девушки — представители ученических советов образовательных организаций города (школ). Возраст участников — 15 -17 лет.
Квест будет состоять из 10 тематических станций, каждая из которых будет связана с комсомолом (песенная станция, викторина, ГТО, игры, историческая станция и др.).
(6+)
Нижегородская правда: последние новости
«Почта России» заработает по принципу «От двери до двери» Большегрузам запретят ездить по федеральным трассам В Краснооктябрьском районе должно быть чисто, как в столице
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду
Зачем Понаровская вернулась в Россию21
Скончался Геннадий Леонов8
Королева красоты оказалась водителем бандитов38
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой86
Видео
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
05:15
На Пугачеву подали в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение