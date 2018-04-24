Городской молодежный Форум «Время выбрало нас» пройдет в Дзержинске

Место проведения мероприятия — лесной массив микрорайона Западный. Начало в 14.00.

Организаторы форума — Дворец детского творчества и городской Совет старшеклассников «Искра» при поддержке департамента образования администрации Дзержинска.

В рамках форума будут подведены итоги года, награждены лидеры городского Совета старшеклассников «Искра». Кроме того, в рамках форума будет организован квест «Комсомольский проспект».

Участниками квеста станут юноши и девушки — представители ученических советов образовательных организаций города (школ). Возраст участников — 15 -17 лет.

Квест будет состоять из 10 тематических станций, каждая из которых будет связана с комсомолом (песенная станция, викторина, ГТО, игры, историческая станция и др.).

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