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На Урале начали проверку данных об избиении 92-летнего ветерана войны
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На Урале начали проверку данных об избиении 92-летнего ветерана войны 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Следствие в Екатеринбурге начало доследственную проверку информации об избиении 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по Свердловской области.
"Сегодня в следственный отдел по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области поступила информация о причинении телесных повреждений 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны. По данному факту организована и проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
По данным следствия, инцидент произошел несколько дней назад. По предварительным данным, 92-летнего ветерана избил его родственник. После случившегося пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.
Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям родственника ветерана. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, будет проведено соответствующее исследование, уточняет СУСК.
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