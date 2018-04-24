На Урале начали проверку данных об избиении 92-летнего ветерана войны

"Сегодня в следственный отдел по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области поступила информация о причинении телесных повреждений 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны. По данному факту организована и проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел несколько дней назад. По предварительным данным, 92-летнего ветерана избил его родственник. После случившегося пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям родственника ветерана. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, будет проведено соответствующее исследование, уточняет СУСК.