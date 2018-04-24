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Топ-менеджер «Газпрома» сравнил «Северный поток — 2» с бизнесом Ганса и Гретхен
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Топ-менеджер «Газпрома» сравнил «Северный поток — 2» с бизнесом Ганса и Гретхен 

Ведомости 59 минут назад
Фото: Ведомости
Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев рассказал о газопроводе «Северный поток — 2», сравнив его с производством пива. Это было во время выступления на конференции в Берлине, передает «Интерфакс».
Медведев начал с того, что семья из Ганса и Гретхен 50 лет производила пиво и поставляла его на юге Германии через одну дорогу. Поле, где выращивали хмель, стало истощаться, завезти хмель из других регионов было невозможно, Ганс и Гретхен были вынуждены перейти на другое поле — на севере Германии, где урожайность выше, рядом расположена современная магистраль с заправками, продолжил топ-менеджер «Газпрома».
«А на старой — и рэкетиры нападали, и дорогая старая, в колдобинах. И они решили поставлять по новой дороге. Но некоторые сказали, что вы должны возить пиво по старой дороге. Так и у нас расстояние от новых центров газодобычи на 2 тысячи километров тысячи километров меньше. Эффект перехода на новую дорогу не пустяки — это сокращение затрат примерно на одну треть», — заключил он.
Неизвестно, выдумал ли он сам эту историю или нет — Медведев только уточнил, что это «простой, но может быть, немного искусственный пример». В ответ на историю член правления австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер заметил, что «без пива в принципе можно прожить, а без газа — нет».
«Северный поток — 2» — магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море, который строит «Газпром». Некоторые европейские страны видят в этом проекте угрозу для транзита российского газа через Украину.
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