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О проблеме с электроснабжением можно сообщить онлайн на suenco.ru
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О проблеме с электроснабжением можно сообщить онлайн на suenco.ru 

Уральский меридиан 57 минут назад
Фото: Уральский меридиан
СУЭНКО запустило новый онлайн-сервис для жителей Тюмени: теперь сообщить об отсутствии электроснабжения или проблеме наружного освещения можно на сайте suenco.ru.
Как рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе компании, внедрение дистанционных услуг в СУЭНКО начали в 2013 году с Личного кабинета потребителя, который позволяет удаленно подать заявку на техприсоединение. Самый популярный на сегодня раздел сайта «Отключения» был следующим этапом развития онлайн-сервисов компании. В нем публикуется информация о плановых и аварийных отключениях электроэнергии на территории юга Тюменской области.
Новый раздел «Сообщить о проблеме» поможет потребителям сократить время на подачу заявки для устранения технических неисправностей на сетях СУЭНКО. План ремонтных работ будет корректироваться специалистами на основе полученных данных.
Проект пилотный: сейчас воспользоваться услугой могут жители Тюмени. Достаточно заполнить простую форму на сайте энергетической компании suenco.ru. В форме необходимо указать ТОЧНЫЙ адрес, где возникла проблема, и контактный телефон на случай, если у сотрудников возникнут дополнительные вопросы.
Заявки поступают напрямую дежурному диспетчеру, который в реальном времени анализирует поступающую информацию и направляет оперативно-выездную бригаду на место аварии. Новый сервис «Сообщить о проблеме» — это удобный для потребителей способ оповестить о проблеме с электроэнергией, который оптимизируют систему сбора заявок.
После тестового периода сервис начнет работать на территории Кургана.
Подробнее на сайте suenco.ru или по единому номеру СУЭНКО в Тюменской области 8-800-700-86-72.
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