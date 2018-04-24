О проблеме с электроснабжением можно сообщить онлайн на suenco.ru

СУЭНКО запустило новый онлайн-сервис для жителей Тюмени : теперь сообщить об отсутствии электроснабжения или проблеме наружного освещения можно на сайте suenco.ru.

Как рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе компании, внедрение дистанционных услуг в СУЭНКО начали в 2013 году с Личного кабинета потребителя, который позволяет удаленно подать заявку на техприсоединение. Самый популярный на сегодня раздел сайта «Отключения» был следующим этапом развития онлайн-сервисов компании. В нем публикуется информация о плановых и аварийных отключениях электроэнергии на территории юга Тюменской области

Новый раздел «Сообщить о проблеме» поможет потребителям сократить время на подачу заявки для устранения технических неисправностей на сетях СУЭНКО. План ремонтных работ будет корректироваться специалистами на основе полученных данных.

Проект пилотный: сейчас воспользоваться услугой могут жители Тюмени. Достаточно заполнить простую форму на сайте энергетической компании suenco.ru. В форме необходимо указать ТОЧНЫЙ адрес, где возникла проблема, и контактный телефон на случай, если у сотрудников возникнут дополнительные вопросы.

Заявки поступают напрямую дежурному диспетчеру, который в реальном времени анализирует поступающую информацию и направляет оперативно-выездную бригаду на место аварии. Новый сервис «Сообщить о проблеме» — это удобный для потребителей способ оповестить о проблеме с электроэнергией, который оптимизируют систему сбора заявок.

После тестового периода сервис начнет работать на территории Кургана.

Подробнее на сайте suenco.ru или по единому номеру СУЭНКО в Тюменской области 8-800-700-86-72.