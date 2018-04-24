«Газпром»: План финансирования «Северного потока-2» будет осуществлен в срок

Александр Медведев. Согласованный с западными партнерами план финансирования «Северного потока-2» будет осуществлен в намеченный срок, заявил заместитель председателя правления "Газпрома"

"У нас вместе с нашими западными партнерами есть план по организации финансирования, который предусматривает различные ситуации. Описывать эти ситуации я считаю неправильным и ненужным. Но то, что было намечено, все фазы финансирования осуществляются в точно намеченный срок", — сказал Медведев, добавив, что российская сторона намерена следовать русской пословице «не буди лихо, пока оно тихо».