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«Газпром»: План финансирования «Северного потока-2» будет осуществлен в срок
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«Газпром»: План финансирования «Северного потока-2» будет осуществлен в срок 

Прайм 39 минут назад
Фото: Прайм
Согласованный с западными партнерами план финансирования «Северного потока-2» будет осуществлен в намеченный срок, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.
"У нас вместе с нашими западными партнерами есть план по организации финансирования, который предусматривает различные ситуации. Описывать эти ситуации я считаю неправильным и ненужным. Но то, что было намечено, все фазы финансирования осуществляются в точно намеченный срок", — сказал Медведев, добавив, что российская сторона намерена следовать русской пословице «не буди лихо, пока оно тихо».
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