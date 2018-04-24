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Ирека Ялалова возмутил «сарай» на Гостином дворе в Уфе
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Ирека Ялалова возмутил «сарай» на Гостином дворе в Уфе 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
Мэра Уфы возмутило состояние летних кафе в столице. Он выразил возмущение их внешним видом и дизайном и сообщил, что объект на Верхнеторговой площади — «сарай», который необходимо снести.
Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, на данный момент в Уфе уже начали выставлять летние кафе и ресторанчики. Их внешний вид привел градоправителя в ужас. Он отметил, что подобное можно ставить на какой-то турбазе, но никак не в столице. В современном городе это должны быть современные торговые точки, с красивым дизайном, перекликающимся с обликом города. Мэр напомнил, что в 2017 году он уже предупреждал, что это последний год, когда выставляются подобные нестационарные объекты для торговли.
Ирек Ялалов считает, что торговые объекты должны украшать город, а не портить окружающий пейзаж. То, что выставляется сейчас направлено только на то, чтобы получить максимальную прибыль с минимальными затратами.
Мэр пообещал сам разобраться со всем и поручил вызвать руководителей.
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