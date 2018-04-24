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Хантсман рассчитывает, что объем выдачи виз США в РФ сохранится на прежнем уровне
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Хантсман рассчитывает, что объем выдачи виз США в РФ сохранится на прежнем уровне 

ТАСС 59 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Посольство США рассчитывает сохранить объем выдачи американских виз россиянам, несмотря на сокращение дипперсонала на 70%. Об этом сообщил журналистам во вторник во Владивостоке посол США в РФ Джон Хантсман.
"Буквально недавно мы ввели в эксплуатацию современное здание консульства в Москве, в котором есть 25 или 26 окон для визовых собеседований, в котором 25 или 26 человек могут одновременно проходить собеседования.
У нас есть достаточно сотрудников, чтобы проводить интервью примерно в половине этих визовых окон", — отметил посол. При этом он подчеркнул, что количество виз, выданных за четыре месяца текущего года практически не отличается от соответствующего показателя прошлого года, несмотря на то, что дипперсонал был сокращен примерно на 70%.
Ранее ТАСС сообщал, что посол США в РФ Джон Хантсман впервые прибыл на Дальний Восток, его визит начался во вторник во Владивостоке, также запланировано посещение Южно-Сахалинска. Поездка на Дальний Восток продлится по 26 апреля.
МИД РФ после голосования в прошлом августе в Конгрессе США по антироссийским санкциям предложил Вашингтону до 1 сентября 2017 года привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт— Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с количеством российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. Позже президент РФ Владимир Путин уточнил, что страну должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников диппредставительств США.
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