Хантсман рассчитывает, что объем выдачи виз США в РФ сохранится на прежнем уровне

ВЛАДИВОСТОК , 24 апреля. / ТАСС /. Посольство США рассчитывает сохранить объем выдачи американских виз россиянам, несмотря на сокращение дипперсонала на 70%. Об этом сообщил журналистам во вторник во Владивостоке посол США в РФ Джон Хантсман.

"Буквально недавно мы ввели в эксплуатацию современное здание консульства в Москве , в котором есть 25 или 26 окон для визовых собеседований, в котором 25 или 26 человек могут одновременно проходить собеседования.

У нас есть достаточно сотрудников, чтобы проводить интервью примерно в половине этих визовых окон", — отметил посол. При этом он подчеркнул, что количество виз, выданных за четыре месяца текущего года практически не отличается от соответствующего показателя прошлого года, несмотря на то, что дипперсонал был сокращен примерно на 70%.