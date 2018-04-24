Мантуров не исключил выкуп доли Дерипаски в UC Rusal 

Выкуп доли Олега Дерипаски в попавшей под санкции UC Rusal государством возможен, но предметно этот вопрос пока не обсуждался, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Такое не исключается, но каких-то предметных обсуждений пока на этот счет не было», — сказал Мантуров (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на соответствующий вопрос.
Второй крупнейший в мире производитель алюминия UC Rusal и другие семь контролируемых Дерипаской компаний, а также сам миллиардер 6 апреля были включены в санкционный список США (SDN-лист). Попавшим под санкции компаниям отрезали доступ к финансовой системе США, а их контрагентам запретили продолжать деловые отношения под угрозой самим оказаться под санкциями.
Однако 23 марта минфин США сообщил, что ограничения с UC Rusal могут быть сняты, если Дерипаска утратит контроль над компанией. Также власти США смягчили санкции, продлив для контрагентов срок завершения сотрудничества с UC Rusal с 5 июня до 23 октября 2018 г.