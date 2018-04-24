ЭР-Телеком выбирает КИБ СёрчИнформ для защиты от утечек информации

Оператор телекоммуникационных услуг в России «ЭР-Телеком Холдинг» обновил лицензии «Контура информационной безопасности СёрчИнформ». Компания довольна многолетней стабильной работой DLP, поэтому продолжает использовать систему для предотвращения утечек, сбоев в работе ИТ-инфраструктуры и пресечения попыток несанкционированного доступа. Защита информации — приоритетное направление в «ЭР-Телеком», поскольку оператор работает с большим объемом персональных данных клиентов, проводит сделки слияния и поглощения (M&A), выявляет и предотвращает экономические преступления.

«Мы используем КИБ с 2014 года. Перед тем, как сделать свой выбор, провели тестирование решений нескольких разработчиков. По ряду параметров КИБ показал себя лучше, — комментирует и. о. руководителя службы информационной безопасности «ЭР-Телеком Холдинг» Михаил Терешков. — DLP-система «СёрчИнформ» обеспечивает сохранность чувствительных данных и помогает в расследовании экономических преступлений. Оперативной работе способствуют быстрый поиск, информативность и достоверность отчетов, сильная аналитика. При полном покрытии рабочей сети и своевременном обновлении система надежно защищает данные».

Благодаря точной настройке политик безопасности специалисты службы информационной безопасности «ЭР-Телеком» всегда получают своевременные оповещения об инцидентах с высокими рисками. Оптимизировать работу с системой помогает команда техподдержки и отдела внедрения «СёрчИнформ».

«Проблема многих DLP в том, что они собирают недостаточно данных о нарушениях: системы выявляют инциденты, но детальной информации о них не дают. КИБ предлагает эффективные инструменты для расследования и предупреждения, — рассказывает ведущий аналитик «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев. — Например, решение оповещает о попытке инсайдера «слить информацию» и показывает, как к нему попали эти данные, произошло это намеренно или случайно, есть ли другие сотрудники, причастные к инциденту. Кроме того КИБ позволяет заблаговременно формировать «группы риска» — сотрудников, потенциально готовых к нарушениям, имеющих для этого мотивы. Заранее зная все обстоятельства инцидентов, служба информационной безопасности не просто пресекает утечку, но и совершенствует политики безопасности. Это помогает обнаруживать угрозы еще на стадии формирования».