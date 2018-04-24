СМИ Японии: экономика РФ в режиме военного времени

Первую загадку объяснить сравнительно просто, считает газета. Американской коалиции было необходимо атаковать так, чтобы под ударом не оказались российские базы и системы ПВО для того, чтобы избежать прямого столкновения с Россией . Путин также прекрасно понимает, что несмотря на конфронтацию с США и некоторыми членами Совета Безопасности ООН , с ними необходимо сотрудничать. Он использует жесткую риторику, однако до тех пор, пока не пострадают российские войска, вероятность прямого столкновения с США стремится к нулю. Нельзя отрицать возможность того, что Турчак в Дамаске пытался скоординировать действия заинтересованных стран.

Что касается второй загадки, то, скорее всего, этим слухам доверять нельзя, полагает издание. При этом для того, чтобы сохранить российско-американские отношения, нет необходимости приносить в жертву союз с Ираном

Ситуация в Совбезе ООН в связи с войной в Сирии стала темой другой статьи, в которой издание (18.04) подчеркнуло, что стоящая за спиной режима Асада Россия уже двенадцать раз прибегала к праву вето по проектам резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся гражданской войны в САР. Отношения между США, Европой и Россией ухудшились и в связи с инцидентом с бывшим российским разведчиком, которого пытались убить в Великобритании. «Санкей» обвинила Россию как безответственного постоянного члена Совета Безопасности ООН и заявила о том, что решение сирийской проблемы невозможно в условиях, когда в ООН между Россией и США постоянно ведется словесная перепалка.

Также газета подчеркнула, что в случае вывода из САР американских войск этот вакуум сразу же заполнят Россия и Иран. И тогда исчезнет последний тормоз на пути к дальнейшей эскалации бесчеловечных действий режима Асада.

Деловая «Нихон кэйдзай» (19.04) анализировала состояние российской экономики. Администрация Путина , находящаяся в жесткой конфронтации с Западом в связи с агрессией на Украине и военными действиями в Сирии, продолжает защищать российскую экономику, подчеркивает газета. Чтобы выдержать санкционный удар, внимание фокусируется на сдерживании инфляции. Также Москва стремится вернуть на родину российские деньги, находящиеся за рубежом, предвидя сложность привлечения денежных средств на иностранных рынках. Наряду с конфронтацией с Западом в дипломатической сфере российская экономика также переходит на режим военного времени, констатирует издание.

Чтобы снизить влияние внешнего давления, правительство России уделяло особое внимание сдерживанию роста цен. Сдерживающие меры Центробанка и политика импортозамещения в продуктовой сфере возымели эффект. Индекс потребительских цен составил в марте 2,4%, зафиксировавшись на рекордно низком уровне — при том, что Центробанк ставил себе задачу удержать инфляцию вблизи 4%. Несмотря на падение курса рубля из-за американских санкций, Центробанк полагает, что сможет сохранить намеченный уровень инфляции.

Также власти приступили к спасению предприятий, «связанных с Путиным», по которым стремятся нанести удар американские санкции. В Калининграде Владивостоке были созданы внутренние офшорные зоны. Власти обсуждают возможность переноса в эти зоны компаний и капиталов, находящихся за рубежом, а также отмену налогообложения доходов, полученных за границей. Правительство также опасается заморозки активов и сокращает количество американских облигаций, отмечает газета.

ООН подчеркнула, что ситуация вокруг мировой безопасности ухудшается в связи с конфронтацией между Россией и США, гражданской войной в Сирии и так далее, сообщает телеканал NHK (23.04). В этой связи в будущем месяце организация планирует подготовить новую программу по сокращению вооружений.