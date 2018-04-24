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Пять горных вершин в Кемеровской области получат имена участников Великой Отечественной войны
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Пять горных вершин в Кемеровской области получат имена участников Великой Отечественной войны 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Пять вершин горного хребта Кузнецкий Алатау в Кемеровской области получили названия в честь героев Советского Союза — участников Великой Отечественной войны. Соответствующее распоряжение от 21 апреля появилось на официальном портале нормативной и правовой информации.
В документе за подписью председателя Правительства Дмитрия Медведева отмечается, что на основании поступившего ранее предложения Советов народных депутатов Кемеровской области и в соответствии с законом «О наименованиях географических объектов» пять горных вершин в Западной Сибири будут именоваться в честь героев Советского Союза, сражавшихся в период Великой Отечественной войны.
Новые горные вершины получат имена И. Н. Березина, В. А. Гнедина, А. Н. Дергача, М. К. Дюжева и А. А. Павловского.
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