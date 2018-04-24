Пять горных вершин в Кемеровской области получат имена участников Великой Отечественной войны

Пять вершин горного хребта Кузнецкий Алатау в Кемеровской области получили названия в честь героев Советского Союза — участников Великой Отечественной войны. Соответствующее распоряжение от 21 апреля появилось на официальном портале нормативной и правовой информации.

В документе за подписью председателя Правительства Дмитрия Медведева отмечается, что на основании поступившего ранее предложения Советов народных депутатов Кемеровской области и в соответствии с законом «О наименованиях географических объектов» пять горных вершин в Западной Сибири будут именоваться в честь героев Советского Союза, сражавшихся в период Великой Отечественной войны.

Новые горные вершины получат имена И. Н. Березина, В. А. Гнедина, А. Н. Дергача, М. К. Дюжева и А. А. Павловского.