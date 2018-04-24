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Медведев распорядился назвать пять горных вершин именами героев
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Медведев распорядился назвать пять горных вершин именами героев 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Кемеровской области пять вершин горного хребта Кузнецкий Алатау названы в честь сражавшихся в Великой Отечественной войне героев Советского Союза, соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
В опубликованном на портале правовой информации документе указано, что новые наименования географическим объектам в Кемеровской области присваиваются «в соответствии с законом „О наименованиях географических объектов“ и на основании предложения Советов народных депутатов Кемеровской области».
Отмечается, что вершины получат названия в «память о героях Советского Союза, сражавшихся в период Великой Отечественной войны, Березине И. Н., Гнедине В. А., Дергаче А. Н., Дюжеве М. К. и Павловском А. А.».
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