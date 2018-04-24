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Эксперты, политики и крупнейшие промышленные объединения обсудят развитие Арктики
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Эксперты, политики и крупнейшие промышленные объединения обсудят развитие Арктики 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Тема развития Арктической зоны России и основных вызовов для её освоения станет ключевой на круглом столе, который состоится 25 апреля в Москве. Он соберет экспертов, политиков, представителей органов региональной власти и крупнейших промышленных объединений, принимающих участие в освоении Арктики.
Здесь будет представлен доклад Агентства политических и экономических коммуникаций, в котором детально затронуты темы региональной политики России в Арктической зоне, оценки уровня готовности регионов к участию в реализации арктических проектов. Будет проанализирован уровень экономического развития, инфраструктуры, материальных и трудовых ресурсов территорий. Также авторы доклада намерены провести анализ деятельности глав субъектов, входящих в Арктическую зону по участию в формировании «арктической» политики федерального центра и реализации инвестиционного потенциала своих регионов.
Ключевым пунктом доклада станет сравнительный анализ наиболее значимых экономических проектов Арктической зоны и их влияние на повышение промышленного потенциала Российской Федерации.
Традиционно экспертный клуб «Регион», в рамках которого состоится заседание круглого стола, собирает под своей эгидой авторитетных экспертов в области политических коммуникаций, региональной и международной политики, гуманитарных наук. К участию приглашаются представители профильных федеральный ведомств, региональные чиновники.
По словам председателя Экспертного клуба «Регион», генерального директора АПЭК, члена Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрия Орлова, заседание станет первым в серии мероприятий, посвященных развитию промышленных и региональных кластеров России.
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