Эксперты, политики и крупнейшие промышленные объединения обсудят развитие Арктики

Тема развития Арктической зоны России и основных вызовов для её освоения станет ключевой на круглом столе, который состоится 25 апреля в Москве . Он соберет экспертов, политиков, представителей органов региональной власти и крупнейших промышленных объединений, принимающих участие в освоении Арктики.

Здесь будет представлен доклад Агентства политических и экономических коммуникаций, в котором детально затронуты темы региональной политики России в Арктической зоне, оценки уровня готовности регионов к участию в реализации арктических проектов. Будет проанализирован уровень экономического развития, инфраструктуры, материальных и трудовых ресурсов территорий. Также авторы доклада намерены провести анализ деятельности глав субъектов, входящих в Арктическую зону по участию в формировании «арктической» политики федерального центра и реализации инвестиционного потенциала своих регионов.

Ключевым пунктом доклада станет сравнительный анализ наиболее значимых экономических проектов Арктической зоны и их влияние на повышение промышленного потенциала Российской Федерации.

Традиционно экспертный клуб «Регион», в рамках которого состоится заседание круглого стола, собирает под своей эгидой авторитетных экспертов в области политических коммуникаций, региональной и международной политики, гуманитарных наук. К участию приглашаются представители профильных федеральный ведомств, региональные чиновники.