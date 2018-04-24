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Благоустроенная недавно галичская набережная требует серьезного ремонта
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Благоустроенная недавно галичская набережная требует серьезного ремонта 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Галичская набережная, которую благоустроили в прошлом году, снова требует ремонта. Сначала вандалы испортили лавки и сломали несколько фонарей. Теперь же обнаружили новую проблему — в некоторых местах плитка на дорожках начала «волнить». Грунт просел, и дорожки стали кривыми. Сломались фонари, сообщает газета «Галичские известия».
Подрядчик ООО «Чистый город» начнет исправлять недочеты при наступлении благоприятной погоды. Сколько пройдет времени, пока берег примет нужную форму, сказать пока не могут.
Грунт опустился на 15-20 сантиметров, его собираются подсыпать и укрепить. Сломанные фонари убрали, их конструкцию усилят металлическим стержнем.
Начать работы планируется в мае-июне, если просохнет грунт. Газон засеют травой.
Радует одно — здесь все же установили камеру, которая поможет отвадить людей, желающих испортить городское имущество.
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