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Число вице-спикеров нижегородского заксобрания сократили до трех
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Число вице-спикеров нижегородского заксобрания сократили до трех 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Число заместителей председателя законодательного собрания Нижегородской области сокращают с четырех до трех.
Соответствующее изменение в постановление о числе заместителей председателя заксобрания на заседании во вторник приняли его депутаты, сообщила пресс-служба областного парламента.
Таким образом, в настоящее время заместителями председателя заксобрания Нижегородской области являются Александр Табачников, Ольга Щетинина (оба — фракция «Единая Россия») и Владислав Егоров (фракция КПРФ).
Ранее четвертым вице-спикером заксобрания был Олег Сорокин. В настоящее время он находится под следствием и арестован. В марте его депутатские полномочия были прекращены по его личному заявлению.
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