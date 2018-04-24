Число вице-спикеров нижегородского заксобрания сократили до трех

Число заместителей председателя законодательного собрания Нижегородской области сокращают с четырех до трех.

Соответствующее изменение в постановление о числе заместителей председателя заксобрания на заседании во вторник приняли его депутаты, сообщила пресс-служба областного парламента.