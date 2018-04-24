Мэрия Екатеринбурга думает над границами восьмого района

Администрация Екатеринбурга приступила к обсуждению будущих границ восьмого района города, которым должен стать Академический. Об этом 24 апреля на заседании Екатеринбургской гордумы сообщил сити-менеджер Александр Якоб

Отвечая депутатам на вопрос о перспективах превращения Академического в административный район, Якоб назвал этот процесс «некоротким». «В проекте планировки района предусмотрены места для всех необходимых административных зданий, как локальных, так и региональных и федеральных. Дальше будем работать уже с субъектом федерации, поскольку это должна быть его инициатива, а точку поставит решение федерального правительства», — сообщил глава горадминистрации.

Он также напомнил, что на сегодняшний день ни у одного муниципалитета РФ не было подобного опыта. «Практики и регламента нет, мы тут пионеры, — посетовал Якоб. — Правовой департамент уже работает над согласованием карты, но все зависит от заявки субъекта федерации».

Стоит напомнить, что Академический начали строить в 2007 году. Сегодня на его территории проживает свыше 60 тысяч человек. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», к 2020 году компания «РСГ-Академическое» планирует увеличить объемы строительства до 160 тысяч квадратных метров в год. В 2017 году на площадке за рекой Патрушихой началось строительство Преображенского квартала.

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