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В Германии из-за обвинений в антисемитизме упразднили музыкальную премию Echo
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В Германии из-за обвинений в антисемитизме упразднили музыкальную премию Echo 

ТАСС 19 часов назад
Фото: Ревизор.ru
БЕРЛИН, 25 апреля. /ТАСС/. Одна из самых престижных музыкальных премий Германии Echo прекращает существование из-за скандала на почве антисемитизма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте организаторов премии.
"Echo вручаться больше не будет. Такое решение вчера принял Германский союз музыкальной индустрии в ходе внепланового заседания правления", — говорится в сообщении.
Скандал разгорелся после того, как премию в номинации «Лучший хип-хоп альбом» 12 апреля присудили дуэту Kollegah и Farid Bang. В их песнях обнаружили грубые отсылки к Холокосту и концентрационному лагерю Освенцим. Решение жюри спровоцировало волну критики со стороны представителей культуры, политики и гражданского общества Германии.
Премия Echo учреждена в 1992 году. Наибольшее количество наград имеет немецкая исполнительница российского происхождения Хелена Фишер.
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