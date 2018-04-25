В Германии из-за обвинений в антисемитизме упразднили музыкальную премию Echo

БЕРЛИН, 25 апреля. / ТАСС /. Одна из самых престижных музыкальных премий Германии Echo прекращает существование из-за скандала на почве антисемитизма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте организаторов премии.

"Echo вручаться больше не будет. Такое решение вчера принял Германский союз музыкальной индустрии в ходе внепланового заседания правления", — говорится в сообщении.

Скандал разгорелся после того, как премию в номинации «Лучший хип-хоп альбом» 12 апреля присудили дуэту Kollegah и Farid Bang. В их песнях обнаружили грубые отсылки к Холокосту и концентрационному лагерю Освенцим . Решение жюри спровоцировало волну критики со стороны представителей культуры, политики и гражданского общества Германии.

Премия Echo учреждена в 1992 году. Наибольшее количество наград имеет немецкая исполнительница российского происхождения Хелена Фишер.