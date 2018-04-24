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В Германии из-за мигрантов началась новая волна антисемитизма
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В Германии из-за мигрантов началась новая волна антисемитизма 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Это заявление Меркель сделала в интервью израильскому телеканалу Channel 10 News. По словам канцлера, в настоящее время ни один еврейский детский сад, ни одна религиозная школа или синагога на территории Германии не могут оставаться без полицейского надзора, «и это удручает». О новой волне антисемитизма, пришедшей извне, в Германии вновь заговорили на прошлой неделе после громкого происшествия в Берлине. Там 19-летний выходец из Сирии избил ремнем молодого человека в кипе. Скандальное видео попало в Интернет. Пострадавшим оказался 21-летний Адам Армуш из Израиля. Примечательно, что сам он вовсе не относится к ортодоксальным иудеям, более того — имеет арабские корни, как и его обидчик. Кипу Адам надел, чтобы доказать друзьям, что никакого антисемитизма в Германии нет, и евреи находятся здесь в безопасности. Однако эксперимент, как видно, провалился. По мнению главы Центрального совета евреев Германии, которого цитирует Spiegel Online, это проблема отнюдь не одной нации, но всего немецкого общества, которое «оказалось у черты, угрожающей самой демократии». В свою очередь, Центральный совет мусульман ФРГ осудил поведение сирийца, заявив, что «расизм и ненависть считаются в исламе большим грехом».
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