Евреев в ФРГ предупредили об опасности ношения кипы из-за участившихся нападений. Но канцлер Меркель обещает безопасность евреям

Президент Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер заявил, что в больших городах страны становится опасным открыто признать себя евреем. Он даже рекомендовал избегать ношения в крупных городах ФРГ традиционного еврейского головного убора — кипы. Шустер объяснил это участившимися нападениями на евреев и все возрастающими антисемитскими настроениями в немецком обществе, претерпевшем в последние годы сильные изменения в результате притока беженцев из мусульманских стран.

По его словам, стало опасно «открыто появляться в кипе в крупных городах Германии» и если немцам в ближайшее время не удастся противостоять антисемитизму, «то это в конечном счете будет представлять опасность для демократии».

Во вторник, 24 апреля, в эфире радиостанции

Шустер заявил, что можно, конечно, вопреки опасности продолжать носить на голове этот предмет религиозного культа, но благоразумнее было бы этого не делать.

"Речь идет не только об антисемитизме, это относится и вообще к проблемам расизма, неприязни к любым иноверцам и иностранцам. Поэтому правительству необходимо подать ясный сигнал «Стоп», — сказал Шустер.

В последний год в столице ФРГ и в других крупных немецких городах фиксируется небывалый рост антисемитизма. С 2017 года берлинский Центр по исследованию антисемитизма отмечает всплеск антиеврейских акций (947 случаев против 590 в 2016 году).

Только за последние дни произошло несколько нападений на евреев на улицах Берлина.

19 апреля почти все печатные СМИ ФРГ на первых полосах сообщили о нападении на двух еврейских юношей, вышедших прогуляться вечером около 20 часов в восточноберлинском районе Пренцлауэр Берг. Они были в кипах и почти сразу же были атакованы группой темноволосых парней, говоривших по-арабски. Юношей избили ремнями и пустыми бутылками.

До этого в этом же районе арабы атаковали владельца еврейского ресторана Feinbergs.

Неделей ранее беженец из Сирии в Берлине напал на молодого израильтянина в кипе. Позже 19-летний сириец сам пришел в полицию.

Немецкие эксперты и политики связывают рост антисемитских настроений в стране с существенным увеличением числа бежецев-мусульман, прибывших в последние несколько лет в Германию из арабских стран. В основном антисемитизмом заражены молодые люди.

И хотя глава Центрального совета мусульман в ФРГ Айман Мазиек объявил, что «антисемитизм, расизм и ненависть являются серьезными грехами в исламе», и что община не намерена этого терпеть, нападения на евреев продолжаются. Если ранее в Берлине за месяц регистрировалось в среднем по 70 антисемитских акций, то начиная с декабря 2017 года их количество все время растет и теперь превышает 100.

Правительство Германии уже заявило о создании поста уполномоченного по борьбе с антисемитизмом.

В немецких школах начата акция по борьбе с антисемитизмом, которую поддерживают министры культуры земель, а также Центральный совет евреев в Германии.

Но хотя все немецкие политические партии осудили последние нападения мусульман на евреев, никто из партийных лидеров не стал связывать происшедшее с ошибками миграционной «политики гостеприимства и открытых дверей» канцлера Ангелы Меркель, благодаря которой в Германию прибыло свыше одного миллиона мигрантов.

Однако сама Меркель признала наличие антисемитских настроений в среде арабских мигрантов. Как пишет

Deutsche Welle , канцлер в воскресенье, 22 апреля, в интервью израильскому телеканалу Channel 10 пообещала, что сделает все для обеспечения полной безопасности евреев, проживающих на территории Германии.

Сложившуюся ситуацию она назвала «новым феноменом», полагая, что причиной всплеска подобных явлений мог стать приток беженцев из мусульманских стран в ЕС . Меркель признала, что практически все еврейские детские сады, школы и общественно-религиозные учреждения сейчас вынуждены находиться под охраной полиции.

Для того, чтобы остановить волну антисемитизма, правительство Германии должно ужесточить подход к тем мигрантам, которые не признают западных ценностей, считает глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер. В интервью газете

он сказал, что «тот, кто не готов придерживаться наших ценностей, уважать наши традиции и нормы поведения в обществе, не должен получать право на долгосрочное пребывание в Германии».

По его словам, следует ужесточить законодательные меры, вплоть до отзыва разрешения на пребывание, так как увещевания и денежные штрафы больше не работают, пишет