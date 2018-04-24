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Определены 18 «умных городов» России
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Определены 18 «умных городов» России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Проект «Умный город» протестируют в 18 городах, сообщил министр строительства Михаил Мень на конференции «Smart сity: внешний периметр».
На территории 18 городов будет реализовываться пилотный проект концепции «Умный город», — передает ТАСС со ссылкой на Меня.
Сообщается, что в число «пилотных» городов, в частности, вошли Котовск, Воронеж, Евпатория, Великий Новгород, Уфа, Елабуга, Тольятти, Ижевск, Глазов, Сарапул, Магас, Екатеринбург, Сатка, Пермь, Новоуральск, Новосибирск, Сосновый бор, Саров.
Планируется, что в этих городах будут протестированы комплексные технологические решения и точечные разработки, направленные на повышение комфорта жизни горожан.
По словам Меня, «Умный город» объединяет проекты по формированию городской среды, повышению эффективности организации системы управления, планированию городских ресурсов и созданию инструментов вовлечения граждан в процесс управления городским хозяйством.
Ранее в апреле мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение разработать в столице программу развития цифровой среды «Умный город», которая позволит повысить эффективность городского управления.
Ранее сообщалось, что в рамках программы к 2023 году в России могут появиться три «города-гения».
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