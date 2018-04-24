Сеть интернета вещей развернули по всему Татарстану

КАЗАНЬ , 24 апреля. / ТАСС /. Сеть интернета вещей — беспроводной технологии, когда устройства передают данные друг другу без участия человека — развернута по всему Татарстану , покрытие территории на текущий момент достигло 20%. Об этом сообщил генеральный директор АО «Иннополис Сити» Евгений Данилов, докладывая премьер-министру Татарстана Алексея Песошину.

"Иннополис Сити" занимается разработкой технологии в этой сфере по поручению правительства республики.

"На базе этой компании ("Иннополис Сити") у нас функционирует инновационный центр, который занимается разработкой технологии в сфере интернета вещей. В настоящее время мы свои компетенции повышаем в технологии LoRaWAN (сеть для передачи данных для технологии интернета вещей), ее выбрали совместно с крупнейшим оператором республики "Таттелекомом" . «Таттелеком» развернул сеть LoRaWAN по всей республике, около 20% уже покрыто, крупнейшие города сейчас базовые станции установлены и функционируют", — сказал Данилов.

По его словам, технология LoRaWAN выбрали из-за высокой дальности связи. «Мы сейчас уже сами сейчас убедились, что 15-20 км прямой видимости данные передаются. Также самое основное преимущество — это низкое энергопотребление», — отметил он. Технология LoRaWAN используется в рамках концепции интернета вещей, она позволяет связать устройства по беспроводным протоколам в виртуальную сеть. Приборы в ней обмениваются информацией и анализируют ее без вмешательства человека.

Данилов также добавил, что «Иннополис Сити» реализует ряд пилотных проектов в сфере интернета вещей в Татарстане. В частности, в сфере ЖКХ — по сбору данных с приборов учета, в сфере нефтедобычи — с компанией «Татнефть» : сбор данных со станции катодной защиты, которые используются для антикоррозийной защиты и т. д. Интернет вещей помогает снизить влияние человеческого фактора на оборудование и процессы производства. «Например, на одной из газораспределительных станций стоит датчик на открытие и, соответственно, фиксирует несанкционированный взлом или вмешательство, также выявление причин внештатной работы оборудования: перепады температур, протечки», — пояснил он.

"Таттелеком" в 2017 году внедрил первый тестовый участок сети интернета вещей на основе технологии LoRaWAN в Казани. ПАО «Таттелеком» обслуживает более 2 млн жителей Татарстана, предоставляя услуги фиксированной и мобильной телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, всех видов современного телевидения.