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Сеть интернета вещей развернули по всему Татарстану
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Сеть интернета вещей развернули по всему Татарстану 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Сеть интернета вещей — беспроводной технологии, когда устройства передают данные друг другу без участия человека — развернута по всему Татарстану, покрытие территории на текущий момент достигло 20%. Об этом сообщил генеральный директор АО «Иннополис Сити» Евгений Данилов, докладывая премьер-министру Татарстана Алексея Песошину.
"Иннополис Сити" занимается разработкой технологии в этой сфере по поручению правительства республики.
"На базе этой компании ("Иннополис Сити") у нас функционирует инновационный центр, который занимается разработкой технологии в сфере интернета вещей. В настоящее время мы свои компетенции повышаем в технологии LoRaWAN (сеть для передачи данных для технологии интернета вещей), ее выбрали совместно с крупнейшим оператором республики "Таттелекомом". «Таттелеком» развернул сеть LoRaWAN по всей республике, около 20% уже покрыто, крупнейшие города сейчас базовые станции установлены и функционируют", — сказал Данилов.
По его словам, технология LoRaWAN выбрали из-за высокой дальности связи. «Мы сейчас уже сами сейчас убедились, что 15-20 км прямой видимости данные передаются. Также самое основное преимущество — это низкое энергопотребление», — отметил он. Технология LoRaWAN используется в рамках концепции интернета вещей, она позволяет связать устройства по беспроводным протоколам в виртуальную сеть. Приборы в ней обмениваются информацией и анализируют ее без вмешательства человека.
Данилов также добавил, что «Иннополис Сити» реализует ряд пилотных проектов в сфере интернета вещей в Татарстане. В частности, в сфере ЖКХ — по сбору данных с приборов учета, в сфере нефтедобычи — с компанией «Татнефть»: сбор данных со станции катодной защиты, которые используются для антикоррозийной защиты и т. д. Интернет вещей помогает снизить влияние человеческого фактора на оборудование и процессы производства. «Например, на одной из газораспределительных станций стоит датчик на открытие и, соответственно, фиксирует несанкционированный взлом или вмешательство, также выявление причин внештатной работы оборудования: перепады температур, протечки», — пояснил он.
"Таттелеком" в 2017 году внедрил первый тестовый участок сети интернета вещей на основе технологии LoRaWAN в Казани. ПАО «Таттелеком» обслуживает более 2 млн жителей Татарстана, предоставляя услуги фиксированной и мобильной телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, всех видов современного телевидения.
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