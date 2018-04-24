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Прокуратура: свердловские депутаты оформляли жен помощниками с повышенной зарплатой
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Прокуратура: свердловские депутаты оформляли жен помощниками с повышенной зарплатой 

ТАСС 1 час назад
Фото: e1.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области направила в суд иск с просьбой досрочно лишить полномочий ряд депутатов Законодательного Собрания региона из-за нарушения антикоррупционного законодательства, сообщили во вторник в пресс-службе областной прокуратуры.
"Направлен иск о признании отдельных решений незаконными и возложении обязанности рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий в отношении ряда депутатов Законодательного Собрания, допустивших нарушение антикоррупционного законодательства", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на должности помощников депутатов назначены их супруги, чьи зарплаты иногда были больше, чем у других помощников. Неоднократно помощники в рабочее время отдыхали за границей и получали зарплату. Также некоторые депутаты не предоставляли сведения об участии в коммерческих организациях. «Было и предоставление недостоверных сведений о полученных доходах и имуществе, например, один из депутатов не указал сумму дохода своей супруги в размере более 40 млн рублей», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве отметили, что один депутат регулярно не представлял сведения о доходах, расходах и имуществе. «По итогам проверки прокурор Свердловской области председателю Заксобрания внес представление об устранении нарушений. Однако по решению Комиссии на заседание Законодательного Собрания вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий только в отношении лишь одного депутата.
Решение о досрочном прекращении полномочий не принято», — отметили в прокуратуре.
ТАСС запросил комментарий Законодательного Собрания Свердловской области.
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