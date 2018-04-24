Депутаты заксобрания Свердловской области наняли супруг помощниками

Прокуратура Свердловской области на своем сайте сообщила о нарушениях, выявленных в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции депутатами областного законодательного собрания.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции отдельными депутатами Законодательного Собрания Свердловской области не приняты меры к предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Так, на должности помощников депутатов назначены их супруги. Сами депутаты вели учет рабочего времени своих помощников, определяли размер их заработной платы, в некоторых случаях — в разы больше, чем помощникам с аналогичными обязанностями", — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что депутаты вели учет рабочего времени своих помощников, устанавливали размер их заработной платы, которая превышала оклад помощников с аналогичными обязанностями.

"Отдельного внимания заслуживают факты, когда указанные помощники депутатов (супруги) в рабочее время неоднократно находились на отдыхе за границей Российской Федерации , получая при этом из областного бюджета заработную плату", — подчеркнули в прокуратуре

Сообщается, что по итогам проверки областной прокурор внес председателю законодательного собрания представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, а само ведомство через суд добивается лишения полномочий депутатов, которые нарушили антикоррупционное законодательство.