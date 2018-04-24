Никитин поддержал заявки малых городов на участие в конкурсе проектов создания комфортной городской среды 

23 апреля глава Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание межведомственной комиссии по отбору заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. В ходе заседания представители муниципальных образований представили проекты благоустройства общественных пространств.
«Все проекты, которые мы рассмотрели, произвели хорошее впечатление. Я решил поддержать всех участников», — отметил по итогам заседания Глеб Никитин. «Предполагается, что по итогам будет отобрано 20 исторических поселений и 60 малых городов, естественно будет высокая конкуренция. У нас участвуют одно историческое поселение — Арзамас и 12 малых городов. Победители могут рассчитывать на финансирование проектов: исторические поселения получат до 50-ти миллионов рублей, малые города в зависимости от размера населения — до 100 миллионов рублей. Очень важно, что все проекты прошли общественное обсуждение, мнение жителей имеет одно из определяющих значений. Правила составления заявки были достаточно сложные. По моему поручению поддержку муниципальным образованиям оказывал „Институтразвития городской среды“. Будем болеть за всех наших участников. Программа продолжится и в 2019 году, поэтому если кто-то не сумеет пройти отбор, то шанс еще будет», — заявил глава региона.
О проекте представленным городом Семеновым рассказал глава местного самоуправления Городского округа Семеновский Николай Носков: «Мы рассудили так — театр начинается с вешалки, а город начинается с въезда, поэтому мы заявили на конкурс въездную зону нашего города. Здесь присутствует все: и культура, и спорт, и зона отдыха. Очень важно, что у нас на въезде красивое озеро, там мы уже проектируем лыжную базу, делаем дорогу, тротуар, планируем реконструкцию моста».
Справка
Министерство строительства и ЖКХ РФ проводит Всероссийский конкурс среди малых городов и исторических поселений в целях оказания государственной поддержки лучшим проектам в сфере создания комфортной городской среды. Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 года №237 утверждены «Правила предоставления государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды». В Нижегородской области в соответствии с Правилами право принять участие в конкурсе имеют 26 городов. 13 городов решили подать заявки (Историческое поселение: Арзамас; Малые города: Бор, Выкса, Первомайск, Перевоз, Саров, Богородск, Городец, Семенов, Павлово, Кулебаки, Чкаловск, Сергач).
Подробнее о старте конкурса:
http://www.minstroyrf.ru/press/startoval-priem-zayavok-na-uchastie-vo-vserossiyskom-konkurse-istoricheskikh-poseleniy-i-malykh-goro/