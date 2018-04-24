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Школьники побывали на обувной фабрике
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Школьники побывали на обувной фабрике 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Старшеклассники из школы №390 посетили фабрику обуви «Парижская коммуна».
В рамках реализации проекта «Технонавигатор: заводы — детям 2018» столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства школьники в середине апреля посетили фабрику обуви «Парижская коммуна».
Юноши и девушки во время экскурсии по производственным цехам увидели полный цикл производства обуви: начиная от вырезки деталей и заканчивая готовой парой обуви.
Кроме того юные москвичи узнали, как в 1922 году начинала работать фабрика «Парижская коммуна», какая обувь выпускалась здесь почти 100 лет тому назад и какие изделия выпускают специалисты в настоящее время.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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