Школьники побывали на обувной фабрике

Старшеклассники из школы №390 посетили фабрику обуви «Парижская коммуна».

В рамках реализации проекта «Технонавигатор: заводы — детям 2018» столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства школьники в середине апреля посетили фабрику обуви «Парижская коммуна».

Юноши и девушки во время экскурсии по производственным цехам увидели полный цикл производства обуви: начиная от вырезки деталей и заканчивая готовой парой обуви.

Кроме того юные москвичи узнали, как в 1922 году начинала работать фабрика «Парижская коммуна», какая обувь выпускалась здесь почти 100 лет тому назад и какие изделия выпускают специалисты в настоящее время.