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Более 200 дорожных знаков установят в Котельниках в 2018 году
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Более 200 дорожных знаков установят в Котельниках в 2018 году 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Более 200 дорожных знаков установят и заменят в городском округе Котельники в 2018 году, сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
В рамках содержания
улично-дорожной
сети в городском округе Котельники в 2018 году заменим и установим более 200 дорожных знаков. К работам приступим с конца мая. Данные мероприятия проводим для повышения безопасности дорожного движения. На эти цели из местного бюджета будет выделено порядка 1,3 миллиона рублей
— Ирина Польникова.
Дорожные знаки будут устанавливать на всей территории городского округа, в том числе по обращениям горожан, которые просили обратить внимание на конкретные адреса. Так, в городе установят знаки «Пешеходный переход», «Искусственная неровность», знаки приоритета и ряд других.
В этом году в Котельниках проведут работы по нанесению дорожной разметки, обустройству искусственных неровностей. Также будет выполнен ремонт 9 дорог.
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