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«Память поколений» проведет акцию «Красная гвоздика» во всех городах России
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«Память поколений» проведет акцию «Красная гвоздика» во всех городах России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Благотворительный фонд помощи ветеранам «Память поколений» запускает ежегодную акцию «Красная гвоздика», которая в этом году продлится с 22 апреля по 22 июня. Как сообщили в фонде, россиянам вновь предложат надеть значки в День памяти и скорби, а также в День Победы.
Красная гвоздика была выбрана фондом в качестве символа памяти о подвигах погибших защитников Отечества и знака реальной помощи ныне живущим ветеранам боевых действий, в которых принимала участие наша страна. Каждый, кто хочет выразить признательность героям не только словом, но и делом, может купить значок «Красная гвоздика» за символическую плату 50 рублей.
Собранные средства будут направлены на покупку лекарств и медицинского оборудования, а также на оплату хирургических операций, высокотехнологичное протезирование и последующую реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане, контртеррористических операций на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике.
Сбор средств в пользу участников боевых действий также ведется на официальном сайте фонда «Память поколений», где можно найти способы оказания финансовой помощи ветеранам.
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