«Весело»: лидер «Кровостока» восхищен акциями Павленcкого и Pussy Riot 

Солист группы «Кровосток» Антон Черняк, более известный как Шило, рассказал блогеру Юрию Дудю о своем отношении к современным художникам.
Музыкант восхитился акциями протеста Петра Павленского и скандально известной группы Pussy Riot.
Шило назвал Павленского смелым человеком и особенно выделил несколько его акций: прибитые тестикулы к брусчатке Красной площади, отрезанное ухо у психиатрической больнице, зашитый рот и поджог дверь здания ФСБ на Лубянке.
«Он хотел показать, что все мы — человечки, прибитые яйцами, и не может особо шевелиться», — говорит Шило.
На замечание Дудя, что «Павленский-псих», артист отметил: «Ну мне вообще нравится смелые люди, да. Я временами и себя не считаю психически адекватным человеком. Психи мне ближе и симпатичнее, чем простые обыватели», — заявил Шило.
Акцию Pussy Piot с танцами и песнями в здании Храма Христа Спасителя он назвал веселой и бодрой.
«Это смешно, весело… Мне храм напоминает торговый центр с автомойкой. Это была искренняя молитва, более искренняя, чем святость этого учреждения», — подытожил певец.
Участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, Мария Алёхина и Екатерина Самуцевич прославились после акции в храме Христа Спасителя 21 февраля 2012 года. Девушки в ярких платьях и балаклавах поднялись на амвон храма и попытались исполнить песню «Богородица, Путина прогони».
Активисток приговорили к двум годам лишения свободы за хулиганство. Позже Мосгорсуд изменил наказание Самуцевич на условное и освободил ее в зале суда, так как охранники задержали девушку в самом начале панк-молебна.
В декабре 2013 года Толоконникова и Алёхина вышли на свободу по амнистии.