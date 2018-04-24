«Весело»: лидер «Кровостока» восхищен акциями Павленcкого и Pussy Riot

Солист группы «Кровосток» Антон Черняк , более известный как Шило, рассказал блогеру Юрию Дудю о своем отношении к современным художникам.

Музыкант восхитился акциями протеста Петра Павленского и скандально известной группы Pussy Riot.

Шило назвал Павленского смелым человеком и особенно выделил несколько его акций: прибитые тестикулы к брусчатке Красной площади, отрезанное ухо у психиатрической больнице, зашитый рот и поджог дверь здания ФСБ на Лубянке.

«Он хотел показать, что все мы — человечки, прибитые яйцами, и не может особо шевелиться», — говорит Шило.

На замечание Дудя, что «Павленский-псих», артист отметил: «Ну мне вообще нравится смелые люди, да. Я временами и себя не считаю психически адекватным человеком. Психи мне ближе и симпатичнее, чем простые обыватели», — заявил Шило.

Акцию Pussy Piot с танцами и песнями в здании Храма Христа Спасителя он назвал веселой и бодрой.

«Это смешно, весело… Мне храм напоминает торговый центр с автомойкой. Это была искренняя молитва, более искренняя, чем святость этого учреждения», — подытожил певец.

Активисток приговорили к двум годам лишения свободы за хулиганство. Позже Мосгорсуд изменил наказание Самуцевич на условное и освободил ее в зале суда, так как охранники задержали девушку в самом начале панк-молебна.

В декабре 2013 года Толоконникова и Алёхина вышли на свободу по амнистии.