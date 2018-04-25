Джон Хантсман увидел во Владивостоке родную Калифорнию

Глава американской дипмиссии в РФ Джон Мид Хантсман , находясь с визитом в столице Приморья, сравнил Владивосток с родной Калифорнией. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

Очень рад впервые посетить Владивосток — прекрасный город, виды которого напоминают мою родную Калифорнию. Надеюсь узнать больше об этом динамичном регионе и возможностях более глубокого сотрудничества США и России на Дальнем Востоке

— Джон Хантсман.

Дипломат совершил поездку на фуникулере и охарактеризовал ее «незабываемым впечатлением».

Посол выразил надежду на то, что отношения между Россией и Соединенными Штатами наладятся в скором времени. По его мнению, сокращение сотрудников загранучреждений обоих государств всего лишь временное явление.