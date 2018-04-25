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Джон Хантсман увидел во Владивостоке родную Калифорнию
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Джон Хантсман увидел во Владивостоке родную Калифорнию 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Глава американской дипмиссии в РФ Джон Мид Хантсман, находясь с визитом в столице Приморья, сравнил Владивосток с родной Калифорнией. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Очень рад впервые посетить Владивосток — прекрасный город, виды которого напоминают мою родную Калифорнию. Надеюсь узнать больше об этом динамичном регионе и возможностях более глубокого сотрудничества США и России на Дальнем Востоке
— Джон Хантсман.
Дипломат совершил поездку на фуникулере и охарактеризовал ее «незабываемым впечатлением».
Посол выразил надежду на то, что отношения между Россией и Соединенными Штатами наладятся в скором времени. По его мнению, сокращение сотрудников загранучреждений обоих государств всего лишь временное явление.
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