Китайская Chalco исключает работу с «Русалом» в настоящее время

Китайская государственная корпорация Aluminum Corporation of China (Chalco) в настоящее время не видит возможности для работы с "Русалом" из-за санкций, считает старший вице-президент китайской компании Цзян Цзин (Jiang Yinggang), которого цитирует агентство Блумберг

"В настоящее время нет возможности для работы с ними ("Русал" — ред.)", — сказал он на международной алюминиевой конференции CRU Group в Лондоне, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Chalco возможность покупки алюминия или глинозема у «Русала».

При этом представитель китайской компании отметил растущий спрос на алюминий в Китае . По его оценкам, спрос на металл в стране может расти на 1 миллион тонн или больше в год, достигнув 23 миллионов тонн к 2020 году.

На прошлой неделе сообщалось, что представители «Русала», попавшего под санкции США , встретились с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки у них глинозема и продажи алюминия в Китай.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.