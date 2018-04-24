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Китайская Chalco исключает работу с «Русалом» в настоящее время
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Китайская Chalco исключает работу с «Русалом» в настоящее время 

Прайм 49 минут назад
Китайская государственная корпорация Aluminum Corporation of China (Chalco) в настоящее время не видит возможности для работы с "Русалом" из-за санкций, считает старший вице-президент китайской компании Цзян Цзин (Jiang Yinggang), которого цитирует агентство Блумберг.
"В настоящее время нет возможности для работы с ними ("Русал" — ред.)", — сказал он на международной алюминиевой конференции CRU Group в Лондоне, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Chalco возможность покупки алюминия или глинозема у «Русала».
При этом представитель китайской компании отметил растущий спрос на алюминий в Китае. По его оценкам, спрос на металл в стране может расти на 1 миллион тонн или больше в год, достигнув 23 миллионов тонн к 2020 году.
На прошлой неделе сообщалось, что представители «Русала», попавшего под санкции США, встретились с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки у них глинозема и продажи алюминия в Китай.
"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.
В то же время в понедельник OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами), продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против «Русала» должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство сообщило, что США могут и вовсе снять санкции с «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.
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