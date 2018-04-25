Власти Приморья намерены навести порядок в образовании

Так Андрей Тарасенко прокомментировал заявление главы комитета по социальной политике и защите прав граждан Заксобрания Приморского края Игоря Чемериса о том, что «есть системные проблемы в работе подразделения».

О проблемах мне известно, образование — одно из серьезнейших направлений и вскоре последуют определенные кадровые решения

— Андрей Тарасенко.

Глава края отметил, что собирается провести «тонкую настройку» в региональном образовании.

Власти Приморья признали, что повышение с 1 апреля ставок утильсбора на автомашины послужило ограничением ввоза иномарок.