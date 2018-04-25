Власти Приморья намерены навести порядок в образовании 

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на заседании фракции единороссов в Заксобрании Приморья заявил о намерении навести порядок в образовательной отрасли региона. Об этом сообщил сайт Primpress.ru.
Так Андрей Тарасенко прокомментировал заявление главы комитета по социальной политике и защите прав граждан Заксобрания Приморского края Игоря Чемериса о том, что «есть системные проблемы в работе подразделения».
О проблемах мне известно, образование — одно из серьезнейших направлений и вскоре последуют определенные кадровые решения
— Андрей Тарасенко.
Глава края отметил, что собирается провести «тонкую настройку» в региональном образовании.
Власти Приморья признали, что повышение с 1 апреля ставок утильсбора на автомашины послужило ограничением ввоза иномарок.