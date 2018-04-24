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Как назначить высокий приоритет некоторым уведомлениям в WhatsApp
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Как назначить высокий приоритет некоторым уведомлениям в WhatsApp 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Если вы тонете в сообщениях от огромного количества людей или активно общаетесь в нескольких групповых чатах, дело плохо и проблему пора решать. Одним из способов сделать это является, например, закрепление чатов в WhatsApp. Если вы не хотите заходить в WhatsApp прямо сейчас, новости можно прочитать на Панели уведомлений. Здесь все сообщения упорядочены в хронологическом порядке.
Еще одним способом не утонуть в потоке сообщений является расстановка приоритетов для сообщений от тех или иных контактов. Затем сообщения от этих контактов всегда будут отображаться в верхней части Панели уведомлений.
В настоящее время эта функция доступна только в бета-версии WhatsApp версии 2.18.117 для Android. Однако, как бета-тестер WhatsApp вы можете использовать ее функцию уже сейчас.
Как установить высокоприоритетные уведомления в WhatsApp
Следующие инструкции работают как для приватных, так и для групповых чатов. Запустите WhatsApp и выберите нужный чат.
В верхней части коснитесь имени контакта чата, чтобы получить доступ к настройкам.
Выберите категорию «Индивидуальные уведомления».
Включите опцию «Использовать уведомления с высоким приоритетом».
Готово. Фото: компания-производитель, pixabay.com  Читайте также:
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