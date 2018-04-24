Фадина заняла третье место в рейтинге мэров сибирских городов

Об этом сообщается на официальном сайте компании «Медиалогия».

«Медиалогия» обнародовала мартовский рейтинг мэров город Сибири. Так, глава Омска Оксана Фадина замкнула тройку лидеров.

«СМИ сообщали, что мэр Омска Оксана Фадина проголосовала на выборах президента РФ. Также сообщалось, что в честь открытия Оксана Фадина преподнесла городскому музею «Искусство Омска» ЗD-картину», — уточнили авторы исследования.

Отметим, что первое место в рейтинге занял мэр Кемерово Илья Середюк. На втором месте расположился глава Новосибирка Анатолий Локоть. На последнем, 15 месте, расположилась мэр Барнаула Людмила Зубович.