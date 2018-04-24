День обмена вещами пройдет в Храме Феодора Ушакова в предстоящую субботу

В Храме святого праведного воина Феодора Ушакова вновь состоится день обмена вещами. Акция пройдет 28 апреля в 11 часов.

Вещи, необходимые людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, будут отсортированы и разложены на столах во дворе храма.

Те, кому нужна вещевая помощь, должны заранее связаться с организаторами по телефону: 8 (915) 384-71-80. После этого необходимо подойти к священнику и получить у него благословение. Предварительно заявить о своем желании принять участие в акции должны и те, кто хочет отдать нуждающимся ненужные вещи. Нужно позвонить организаторам акции по указанному выше телефону и договориться с ними о встрече для передачи вещей.

Адрес Храма святого Феодора Ушакова: улица Перовская, дом 64.

Фото — с сайта Храма святого Феодора Ушакова.