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День обмена вещами пройдет в Храме Феодора Ушакова в предстоящую субботу
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День обмена вещами пройдет в Храме Феодора Ушакова в предстоящую субботу 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
В Храме святого праведного воина Феодора Ушакова вновь состоится день обмена вещами. Акция пройдет 28 апреля в 11 часов.
Вещи, необходимые людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, будут отсортированы и разложены на столах во дворе храма.
Те, кому нужна вещевая помощь, должны заранее связаться с организаторами по телефону: 8 (915) 384-71-80. После этого необходимо подойти к священнику и получить у него благословение. Предварительно заявить о своем желании принять участие в акции должны и те, кто хочет отдать нуждающимся ненужные вещи. Нужно позвонить организаторам акции по указанному выше телефону и договориться с ними о встрече для передачи вещей.
Адрес Храма святого Феодора Ушакова: улица Перовская, дом 64.
Фото — с сайта Храма святого Феодора Ушакова.
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