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Мэр Москвы поздравил сотрудников библиотеки имени Волошина со 100‑летием
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Мэр Москвы поздравил сотрудников библиотеки имени Волошина со 100‑летием 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников и читателей со столетием библиотеки имени Волошина в Москве.
«Сто лет библиотеке имени Максимилиана Волошина. Особой для нашего города. Поздравляю сотрудников и постоянных читателей!» — написал градоначальник на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».
Он назвал читальню уникальным проводником в мир культуры Востока и отметил, что фонд редкой книги хранит издания и рукописи, архивы крупных отечественных востоковедов.
Библиотека-культурный центр имени Максимилиана Волошина — одна из старейших московских библиотек. Она основана в 1918 году, и с тех пор специализируется на книгах и периодических изданиях по философии, востоковедению, истории мировых религиозных течений. Расположена в Хамовниках, напротив Новодевичьего монастыря в Москве.
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