Медведев утвердил правила вывоза биоматериала из России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждаются правила вывоза биоматериала из России . Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По документу, биоматериал можно вывозить на основании заключения Минздрава , которое выдается на срок до 1 года. Транспортировкой занимается компания, которая проводит клиническое исследование материала.

Чтобы получить заключение Минздрава, организация должна направить в ведомство заявление. В нем указываются вид биоматериала, его количество, цель вывоза и другая информация. Помимо этого, компания обязана предоставить согласие пациента на вывоз биологических материалов.

В прошлом году ВВС США опубликовали контракт, по которому намеревались купить образцы биоматериала россиян. Пентагон позднее объяснил, что сбор биоматериала именно у россиян не был преднамеренным.

Ситуацию прокомментировал и президент России Владимир Путин