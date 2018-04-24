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Медведев утвердил правила вывоза биоматериала из России
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Медведев утвердил правила вывоза биоматериала из России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждаются правила вывоза биоматериала из России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
По документу, биоматериал можно вывозить на основании заключения Минздрава, которое выдается на срок до 1 года. Транспортировкой занимается компания, которая проводит клиническое исследование материала.
Чтобы получить заключение Минздрава, организация должна направить в ведомство заявление. В нем указываются вид биоматериала, его количество, цель вывоза и другая информация. Помимо этого, компания обязана предоставить согласие пациента на вывоз биологических материалов.
В прошлом году ВВС США опубликовали контракт, по которому намеревались купить образцы биоматериала россиян. Пентагон позднее объяснил, что сбор биоматериала именно у россиян не был преднамеренным.
Ситуацию прокомментировал и президент России Владимир Путин.
После этого Роспотребнадзор призвал к нацрегулированию деятельности компаний, работающих с биоматериалом.
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