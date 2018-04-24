За неделю административные комиссии в Подмосковье составили более 140 постановлений

Административные комиссии в Подмосковье составили свыше 140 постановлений за минувшую неделю, с начала года комиссии вынесли более тысячи постановлений, сообщила во вторник глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева

С 1 января 2018 года в муниципальных образованиях региона созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать административные дела в отношении физических лиц в сфере соблюдения закона «О благоустройстве в Московской области» по всем статьям Кодекса об административных правонарушениях.

«За прошедшую неделю в отношении физических лиц комиссии вынесли 143 постановления. В том числе — 28 предупреждений. Активно на этой неделе работали административные комиссии 61 муниципального образования Подмосковья», — сказала Витушева.

Орехово-Зуево. По ее словам, особенно отличились административные комиссии Одинцовского и Раменского районов, а также городских округов Подольск

Она подчеркнула, что с начала года административные комиссии вынесли более тысячи постановлений и работа активно продолжается.