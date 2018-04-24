Весенняя охота на Ямале: сроки и карта

Наступает сезон весенней охоты на серую ворону, водоплавающую дичь (гусей, селезней, уток). Определены следующие сроки:

В охотничьих угодьях, расположенных южнее 65⁰ северной широты, — с 12 мая по 21 мая (юг Шурышкарского и Приуральского районов, южная часть Надымского района, территория Пуровского района от Тарко-Сале и южнее, большая часть Красноселькупского района);

В охотничьих угодьях, расположенных от 65⁰ до 67⁰ северной широты, — с 19 мая по 28 мая;

В охотничьих угодьях, расположенных севернее 67⁰ северной широты, — с 26 мая по 4 июня (Ямальский и Тазовский районы, северная часть Надымского и Пуровского районов).