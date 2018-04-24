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Весенняя охота на Ямале: сроки и карта
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Весенняя охота на Ямале: сроки и карта 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Наступает сезон весенней охоты на серую ворону, водоплавающую дичь (гусей, селезней, уток). Определены следующие сроки:
В охотничьих угодьях, расположенных южнее 65⁰ северной широты, — с 12 мая по 21 мая (юг Шурышкарского и Приуральского районов, южная часть Надымского района, территория Пуровского района от Тарко-Сале и южнее, большая часть Красноселькупского района);
В охотничьих угодьях, расположенных от 65⁰ до 67⁰ северной широты, — с 19 мая по 28 мая;
В охотничьих угодьях, расположенных севернее 67⁰ северной широты, — с 26 мая по 4 июня (Ямальский и Тазовский районы, северная часть Надымского и Пуровского районов).
Подробнее на карте Карты-схемы зон покоя в Приуральском, Пуровском, Шурышкарском районах размещены на сайте службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа.
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